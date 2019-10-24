Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende Avrupa'yı bombaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde Avrupa'nın Suriye konusunda gösterdiği tavra tepki gösterdi. Erdoğan ''Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır'' dedi.

Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakat meyvelerini verdi ve bugün YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı. En başından beri Türkiye'ye bazı ülkelerden destek gelirken Avrupa ülkeleri bu konuda resmen terör örgütünden yana tavır koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde Avrupa'nın bu ikiyüzlü tutumuna tepki gösterdi. "AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil." diyen Erdoğan Avrupa'ya ''Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır'' sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AB'ye: Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar açılır

Güvenli bölge bizim gündemimize bugün girmedi Obama'nın döneminde girdi. O zaman tüm dünya liderlerine söyledim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Bunu nereye kadar kaldıracağız? Gelin elinizi taşın altına sokun dedik hepsi lafta kaldı. Dünyada hiçbir ülke sizin bu yaptığınızı yapmadı dediler. Bal bala demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Dün Avrupa Parlamentosu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. Şimdi birden bu tür konular akla geliyor.

AB'nin sonu iki yüzlülüğü yüzünden gelecek

AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü yüzünden gelecektir. Bu gidiş iyi değil. Brexit bunlar durup dururken olmadı. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var güçlüsünüz Yunanistan'a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız.

Yedi düvel saldırıyor

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız.

Önce aynaya bakın

İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insanın ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermesini anlamıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon insanı öldüreceksin bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Önce aynaya bakın. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok.'

Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bizim Suriye'de de Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütlerini ta kendisiyledir. Batı Kürtler aşağıya Kürtler yukarı. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürtler dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi adeta teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey.'

Kontrolümüze geçen alanın büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekare

Teröristleri muhatap alan liderler var. Bu ne menem iştir? Onları muhatap alıp şımartıyorlar. Devasa ülkelerin liderleri teröristlerle görüşüyor. Dünya liderleri teröristi masaya oturtup çözüm arıyor. Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı. Teröristlerin kayıpları da 795'i buldu.

Karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek hakkımız

Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de hakkımızdır bu yazılı kayda girmiştir. Barış Pınarı Harekatı'nı başarıya ulaştırmış olduk. Bu ilk aşamasını oluşturuyor. Harekat alanımızın doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayn el Arap bölgesi Rusya ile rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Yeni duruma göre yeni değerlendirmeler yaptık. Terör örgütü mensupları dün saat 12.00'de başlamak üzere 150 saat içerisinde sınırlarımızın 30 kilometre dışına çıkarılarak buralardan uzaklaştırılacaktır. İlk 10 kilometresi Kamışlı şehir merkezi hariç Türkiye-Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz.'

Biz oyuna gelmeyiz

Terör örgütlerinden herhangi birini isim, bayrak veya üniforma değiştirerek yeniden karşımıza dikmeye kalkarlarsa biz bu oyuna gelmeyiz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam etmekten asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedelin büyüklüğünü de küçüklüğünü de asla hesap etmeyiz. Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum. ABD Senatosu'nda teröristlere sahip çıkanlar var. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu kadar dost oldunuz?