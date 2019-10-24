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60 bin lira maaş alıyor deniyor! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üç farklı kurumdan toplam 60 bin lira maaş aldığı iddia edildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündeme oturan iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ebubekir Şahin, “Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez” dedi.

İddiayı dile getiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu. CHP'li vekil, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yasadışı bir şekilde 60 bin TL maaş alıyor. Asgari ücretli 2020 TL ile geçinmeye çalışıyor" dedi. 

Şahin ise söz konusu iddiayı yalanlayarak "Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem' diyerek Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

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