Esrarengiz canlı beyni ağzı ve gözleri yok 720 cinsiyeti var

Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Bruno David bitkiyle ilgili esrarengiz bilgileri şöyle aktardı:

-'Aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bile gerçekten bir hayvan mı yoksa mantar mı olduğunu bilmiyoruz. Bitki değil ondan eminiz. Mantarla hayvan arası bir şey gibi.