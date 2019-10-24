Fatih Terim'den iki isme fırça: Affedemem bunu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçıdna basit hatalar yapıp arkadaşlarına yardım etmeyen Belhanda ve Seri'yi fena halde haşladı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçı öncesi özellikle Seri'yle Belhanda’yı sık sık uyaran ve her iki futbolcusundan kolay top kaybı istemeyen teknik direktör Fatih Terim, 1-0 kaybedilen mücadele sonrası resmen çıldırdı.

Seri ve Belhanda sürekli top kaybı yaptı

Akşam'da yer alan habere göre; ilk 45 dakika sonunda tam 22 top kaybı yapan Seri – Belhanda takımın mücadele gücünü düşürürken, yenilen golün yine orta sahada yapılan basit pas hatası sonucunda gelmesi tecrübeli teknik adamı isyan ettirdi. Real Madrid’in geçiş oyununu iyi yaptığını, gollerin de çoğunu buradan bulduğunu söylemesine rağmen Seri ve Belhanda’nın oyun içinde akıllı davranmamaları Galatasaray’a pahalıya mâl olurken, Terim’in maçtan sonra iki futbolcusunu haşladı.

''Yardım etmemenizi affedemem''

İki futbolcusuna fırça atan Terim, şu ifadeleri kullandı; “Pas hataları konusunda sanırım bir şey söylememe gerek yok, durumu kendiniz de biliyorsunuz fakat beni en çok sinirlendiren şey Mariano ve Nagatomo’ya yardım etmemeniz. Top rakibin ayağındayken N’Zonzi’yi yalnız başına bıraktınız, kanat beklerine gereken desteği vermediniz, Luyindama çoğu kez Hazard’la, bire bir mücadele etmek zorunda kaldı, hele Valverde elini kolunu sallayarak Rodrygo’yla birlikte Nagatomo’yu sık sık tek yakaladı, pas hataları bir yere kadar ama takım defansına yardım etmemenizi affedemem”