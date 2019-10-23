UltrAslan küfürbaz Belhanda'yı bombaladı: Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan bir bildiri yayınlayarak Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı tribünlere yönelik küfür eden Belhanda'yı bombaladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta PSG, Club Brugge karşısında 5-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 3. hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Taraftara küfür etti

Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Belhanda ise taraftara eliyle silah işareti yapıp küfür etti.

Terim, Belhanda'ya sahip çıktı

Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Soyunma odasından geri dönen Belhanda'ya terim sahip çıktı.



Galatasaray taraftar grubu UltrAslan bir bildiri yayınlayarak Belhanda'yı adeta bombaladı. İşte o bildiri:

'Kelle almaya kalkmak tüm takımı gerecek'

"Büyük Galatasaray Taraftarı! Dönem dönem stadımıza bir virüs gibi yayılan maç içerisinde kendi futbolcularımızı ıslıklama hastalığının bu sezon yeniden görülmeye başladığını ve Real Madrid maçında şiddetlendiğini şaşkınlıkla takip ediyoruz. Takımın formsuzluğu ve istenen skorların gelmemesi bu protestoları tetikliyor. Ancak geçmişte de gördük ki maç içerisinde bu yaklaşım oynayan oynamayan tüm takımın enerjisini alt üst ettiği gibi GALATASARAY’IMIZA BİR FAYDA SAĞLAMIYOR. Kötü performans üstünden ıslıklar ve protestolar ile, sosyal medyada orantısız linç etmek suretiyle TABİRİ CAİZSE "KELLE ALMAYA" KALKILMASI tüm takımı gerecek, MEVCUT OYUNCULARIN hem PERFORMANSINA hem de DEĞERLERİNE mutlaka ZARAR VERECEKTİR.





'Günah keçisi haline getirilmemeli'

Galatasaray taraftarı geçmişten bugüne yapacağı protestoları, koyacağı tepkileri en doğru zamanda ve şekilde göstermiş; bunun olumlu sonuçlarını her zaman almıştır. Ancak teker teker isimlerin günah keçisi haline getirilmesi GALATASARAY GELENEKLERİNDE YOKTUR, OLMAMALIDIR.





'Ahlaksızlığı sineye çekemeyiz'

Bütün bu birey odaklı protestoların yanlışlığına olan inancımıza rağmen, çok daha büyük bir YANLIŞA ve AHLAKSIZLIĞA imza atan Younes Belhanda için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor! GALATASARAY TARAFTARI oyundan çıkarken hocasına tavır yapan oyuncuya dahi disiplinsizliği ve otoriteye saygısızlığı nedeniyle katlanmazken, oyundan çıkarken tribünlere açık açık küfürler savuran bir futbolcuyu SİNEYE ÇEKER Mİ SANIYORSUNUZ?





'Tribünlere ahlaksızlık yapamaz'

2 yıldır bu taraftarın arka çıktığı, kötü oynadığında dahi alkışladığı, motive ettiği Belhanda, nasıl bir hezeyanın içinde yaşıyor ki Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti kendinde buluyor? 2 sene şampiyon kadroda yer alan birisi bu lakaytlığı nasıl kendine hak görüyor? Mücadele etmeyen, sorumluluk almaktan kaçan, ciddiyetten uzak görünüm sergileyen Belhanda'nın çenesi kırık bir şekilde ihtiyaç olduğu için fedakarlık yaptığı hepimizin malumu, ama yapmış olduğu bu fedakarlık ona tribünlere ahlaksızlık yaparak yeni bir kriz yaratma hakkı vermez.





'Bu hadsizlik kabul edilemez'

Giydiğiniz formaya, uğruna mücadele ettiğiniz camiaya, camianın en büyük gücü taraftara hiç bir futbolcu saygısızlık yapamaz! Dünyanın her yerinde arma peşinde koşan, skor ve sonuç ne olursa olsun Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışan camiamızın en büyük gücü olan taraftarlara ve tribünlere karşı yapılan bu hadsizlik kabul edilemez! Başta Belhanda olmak üzere her bir futbolcu bu konuda teknik heyetimiz tarafından en net şekilde bilinçlendirilmelidir! Camiamıza yakışmayan bu görüntünün tekrarı yaşanmamalıdır."