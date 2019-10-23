Resulayn'da YPG'nin karargahına Türk bayrağı! İşte zaferin fotoğrafı

TÜRKİYE, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonla beraber kritik anlaşmalara imza attı ve Resulayn'da kontrolü sağladı. Askerler tarafından YPG'nin karargahına Türk bayrağı asıldı.

Resulayn'da terör unsurları ve tuzaklamalara karşı tarama, etkisiz hale getirme ve devriye görevleri devam ediyor. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı için yoğun bir diplomasi ile tarihi imzaları atarken bölgeden gelen son görüntülerde Türk askerlerinin YPG'nin karargahında Türk bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

Tüneller zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde YPG'liler tarafından kazılan tüneller TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor.

Tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO unsurları tarafından tespit edilerek imha ediliyor.