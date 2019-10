Donald Trump Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulduğunu açıkladı

Türkiye'nin Suriye'de istediği oldu. Türkiye arka arkaya ilk önce ABD'yle daha sonra Rusya'yla önemli anlaşmalar yaparak Suriye'de en önemli krizi çözmüş oldu.

Türkiye'nin uzun zamandır istediği ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlayacak güvenli bölge sorunu resmen çözülmüş oldu. Trump haberi attığı Twitter'da duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump Twitter adresinden Suriye'yle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Güvenli bölge oluşturuldu

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu! Ateşkes sağlandı ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle gayet güzel çalıştılar. Ele geçirilen DEAŞ teröristleri hapishanede tutuluyor. Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!