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Donald Trump Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulduğunu açıkladı

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SURİYE 'de güvenli bölge sorunu resmen çözüme kavuştu. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan bir son dakika açıklamasında bulunarak Güvenli bölgenin oluşturulduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'de istediği oldu. Türkiye arka arkaya ilk önce ABD'yle daha sonra Rusya'yla önemli anlaşmalar yaparak Suriye'de en önemli krizi çözmüş oldu.

Türkiye'nin uzun zamandır istediği ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlayacak güvenli bölge sorunu resmen çözülmüş oldu. Trump haberi attığı Twitter'da duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump Twitter adresinden Suriye'yle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. 

Güvenli bölge oluşturuldu

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu! Ateşkes sağlandı ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle gayet güzel çalıştılar. Ele geçirilen DEAŞ teröristleri hapishanede tutuluyor. Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.


Güvenli Bölge nereleri kapsıyor?

Güvenli Bölge, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde Afrin ile Kobani  arasında oluşturulması planlanan, IŞİD, YPG ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin tamamının çıkarılmasının öngörüldüğü bölge.

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