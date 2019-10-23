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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı sonrası 22 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

21 gün sonra mesaiye başlamıştı
Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinlenmişti. 21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşılamıştı.

 

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