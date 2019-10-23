Şeker hastalığı nedir korunmak mümkün mü işte 12 maddelik uyarı!

Halk arasında şeker hastalığı olarak anılan Tip 2 Diyabet çağımızın en büyük sağlık sorunlarından. Peki şeker hastalığından korunmak mümkün mü, şeker hastalığı genetik mi? Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş'a göre şeker hastalığından korunmak mümkün. İşte diyabetten koruyan 12 sağlıklı adım.

Beslenme alışkanlıklarımızın sağlığımızı direkt etkilediği herkesin bildiği gerçek. Yanlış beslenerek hasta oluyor, doğru beslenerek de şifa buluyoruz. Beslenme bozukluğu ve obezite nedeniyle ortaya çıkan Tip 2 Diyabet hastalığı ise her geçen artıyor. Türkiye’de Fitoterapi alanında eğitim alan ilk tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'a göre, eğer sağlıklı beslenmeye geri dönmezsek 40 yıl içinde nüfusun tamamı diyabetli olacak.

Tip 2 diyabet, son derece ciddi bir hastalıktır ve sanki bir salgın hastalık gibi artmaktadır ve önlemenin, hastalığı geri çevirmenin tek yolu doğru bir beslenme modelidir diyen Dr. Ümit Aktaş, şu an ülkemizde Avrupa ortalamasının 3 katı, dünya ortalamasının 2 katı diyabet hastası var. Böyle giderse, önümüzdeki kırk yıl içinde nüfusun tamamı diyabet olacak diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

Tip 2 diyabetin doğru beslenme modeliyle iyileşmesine ilişkin bilgileri ve önerileri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri adlı kitapta toplayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, doğru beslenme modeliyle binlerce hastanın insülin iğnesinden kurtulduğunu belirtiyor.

Vücudumuzun tolere edemeyeceği kadar çok şeker, hiç olmadığı kadar çok karbonhidrat tüketiyoruz diyen Dr. Ümit Aktaş, “İçi şeker dolu gazlı içecekler, çikolatalar, tatlılar, bol glutenli ekmek, makarna, pizza, mısır şurubu dolu işlenmiş gıdalar derken ortaya çıkan şeker ve gluten bombardımanı önce insülin metabolizmamızı bozuyor, sonra insülin direnci ve fazla kilolar sorunu derinleştiriyor, en sonunda da tip 2 diyabet hastası oluyoruz” diyor.

Dr. Ümit Aktaş, Tip 2 diyabet hastalığının hafife alınmaması gerektiğini, kalp krizinden Alzheimer’a kadar pek çok hastalığın arkasındaki esas sorumlu insülin direnci ve diyabet olduğunu, dünyada bir numaralı ölüm sebebi olan kalp damar hastalıklarının en başta gelen sebebinin diyabet olduğunu belirtiyor.

Tip 2 diyabetin tam şifa ile tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş doğru beslenme odaklı bir yaşam tarzı öneriyor.

Dr. Ümit Aktaş’tan Anti-Diyabet Yaşam Önerileri:

- Temel kuralımız doğal beslenme olsun. Bütün işlenmiş gıdaları ve şekeri hayatınızdan çıkarın. Unutmayın, raf ömrü olan her gıda işlenmiş gıdadır.

- Tüm sebzeleri mevsiminde tüketin.

- Meyvelerin şeker içerdiğini unutmayın. Seçiminizi elma gibi düşük oranda şeker içeren, yani glisemik indeksi düşük meyvelerden yana yapın. Meyve sularından kesinlikle uzak durun.

- Her türlü ekmek (beyaz, kepekli, tam buğday, yufka, lavaş, köy ekmeği), un, bulgur, makarna, erişte, şehriye ve hatta ev tarhanasından bile uzak durun.

- Yulaf, arpa ve çavdar da gluten içerirler, doğal olarak bunları da tüketmeyin.

- Marketlerde “glutensiz” adı altında satılan tüm ürünler nişastadan üretilir. Bunların glisemik indeksi, şekerin neredeyse iki katıdır ve bunlar da asla tüketilmemelidir.

- Hazır mayalı gıdalardan uzak durun.

- Genetiğine müdahale edilmiş yemle beslenen besi hayvanlarından, aynı nedenden dolayı çiftlik balıklarından da uzak durun. Merada yayılmış hayvan eti ve deniz balıkları, yani, fıtratına uygun yetiştirilmiş hayvandan gelen kırmızı et, tavuk eti, balık, yumurta tüketin.

- Tüm sakatatlar faydalı ve gereklidir.

-Sızma zeytinyağını bol bol tüketin. Halis tereyağından da korkmayın, bolca tüketin.

- Ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu tüketin.

- Egzersiz anti-diyabetik bir yaşam tarzının olmazsa olmazıdır. Öyle spor salonlarına gidip, sağlığınızı tehlikeye atan ağır egzersiz programlarından bahsetmiyorum. Yürümek en güvenli, en sağlıklı egzersizdir. Günde yarım saatle başlayın ve bir saate çıkarmayı hedefleyin.