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Bakan Süleyman Soylu açıkladı! PKK'dan tamamen temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehirlerin PKK'dan tamamen temizlendiğini, kırsalda ise eleman sayılarının 600'ün altına indiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve TOBB Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bir otelde düzenlenen 'Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin PKK'dan tamamen temizlendiğini, kırsalda ise eleman sayılarının 600'ün altına indiğini söyledi.

Türkiye tarafından örgüte artık katılım yok

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlara değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunda örgüte katılım tarihin en düşük seviyesindedir. Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kişi, bu yıl da şu ana kadar 101 kişidir. Örgütün rakamlarında daha düşük. Bu konuyu da kendilerine dert ediniyorlar. Elebaşlarından bir tanesi, son bir haftadaki değerlendirmesinde güneyden yani Suriye civarından örgüte katılım alabiliyoruz ama kuzeyden Türkiye tarafından örgüte artık katılım alamıyoruz diyor."

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