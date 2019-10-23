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Baldızdan eniştesine korkunç tuzak: Ben de kullanıyorum

İhlas Haber Ajansı

MASİNA'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadın, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, S.V.'nin baldızı olan M.H.'yi (24) gözaltına aldı. 

"Sakinleştirici" diye vermiş

Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, "Çok sinirlisin, bu sakinleştirici bir ilaç. Ben de kullanıyorum" diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.

Baldızdan cinsel istismar iddiası

S.V.'nin cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, eniştesini öldürdüğü iddia edilen M.H.'nin ilk ifadesinde; S.V.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, ses çıkarması halinde babasını da öldüreceğini söylediği belirtildi.

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