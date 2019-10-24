Elazığ'da yaşıyor 20 yıldır takım elbise ile çay servisi yapıyor
ELAZIĞ'da 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile servis yapıyor.
Kent merkezinde İstasyon Caddesi üzerinde bir çay ocağında çalışan 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Gündoğdu, giydiği takım elbise ile dikkat çekiyor. Lise çağında çaycılığa başlayan ve karayollarından emekli babasının giydiği takım elbiseden etkilenip, kendisi de giymeye başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir bu alışkanlıktan vazgeçmedi.
Görenler ilk başta memur zannediyor: Uzun süre kahve işleten ve ardından da çay ocağında çalışmaya başlayan Gündoğdu, 20 yılı aşkın süredir takım elbise ile çay servisi yapıyor. Görenlerin ilk başta memur zannettiği ardından şaşırdığı Gündoğdu, takım elbisesi ile sabahın erken saatinde iş yerini açıp, mesaiye başlıyor.
Takım elbise giymediği zaman stres yapıyor: 20 seneden fazladır kahvecilik yaptığını ifade eden Eyüp Gündoğdu, küçükken babasından gördüğü takım elbiseye alıştığını ve o zamandan beri giydiğini belirterek şunları söyledi:
"Takım elbiseden başka elbise giyemiyorum. Başka elbise giydiğimde strese giriyorum. O yüzden takım elbise giyiyorum. Ben bu şekilde rahatım. Normalde başka çaycılar daha rahat giyiyorlar. Bu şekilde giyinmeye alıştım ve bir sıkın olmuyor. İlk başlarda beni takım ile görenler çok şaşırıyordu. Beni kravatlı takımlı görenler bazen dalgada geçiyorlardı. Yavaş yavaş alışıyorlar."