Erdoğan açıkladı Kamışlı petrol yüzünden mi anlaşma dışında tutuldu

Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatta Kamışlı'nın dışarıda tutuldu. Bin civarında petrol kuyusu bulunan Kamışlı'nın petrol yüzünden dışarıda tutulduğu iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta Kamışlı'nın neden anlaşmada yer almadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi kentinde yapılan görüşmeler neticesinde, terör örgütü YPG'nin sınırdan 30 kilometrelik bir hatta uzaklaştırılarak, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasında anlaşmaya vardı.

Yaklaşık bin kadar petrol kuyusu var

Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşmada, İç savaş nedeniyle üretimin durduğu, yaklaşık bin kadar petrol kuyusu bulunan ve günde 300 bin varil üretim potansiyeli olan, terör örgütü YPG'nin Suriye rejimine devrettiği Kamışlı dışarıda tutuldu.

Kamışlı neden anlaşma dışında tutuldu?

Kamışlı’nın neden anlaşma dışında tutulduğu merak ediliyordu.Kamışlı'nın petrol yüzünden anlaşma dışında tutulduğunu iddia ediyordu. Erdoğan Rusya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuya da değindi. Erdoğan Kamışlı’nın Rejim ve Rus askerlerinin elinde olduğunu ve Türkiye’nin burada bunlarla karşı karşıya gelmek istemedini söyledi. Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

Erdoğan: Kamışlı'da rejimle karşı karşıya gelmeyi arzu etmeyiz

Kamışlı’nın özelliği şu; Kamışlı şu an itibarıyla Rus askerleri ile rejim güçlerinin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla orada bizimle karşı karşıya gelmek gibi bir şeyi arzu etmiyorlar. Biz de zaten böyle bir şeyi arzu etmedik ve başından itibaren Kamışlı tarafında böyle bir şeye girmedik.