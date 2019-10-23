CHP'li eski vekil Ateş Yılmaz'dan olay sözler! Benim partim FETÖ'ye teslim oldu
CHP'nin eski milletvekillerinden Yılmaz Ateş katıldığı canlı yayında, partisiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ateş CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu öne sürdü.
CHP'nin eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, CNN Türk ekranında katıldığı bir programda FETÖ ile ilgili olay sözleriyle gündeme geldi.
Ateş'in 'CHP'nin FETÖ'ye teslim oldu' ifadeleri programa damgasını vurdu.
MHP ve Fenerbahçe'ye teşekkür
FETÖ'nün MHP ve Fenerbahçe'yi ele geçiremediğini söyleyerek teşekkür eden Ateş'in açıklamaları şu şekilde;
MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.
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