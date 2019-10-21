CHP'li Tunç Soyer'den skandal Kıbrıs açıklaması! Adeta Rum tezlerini savundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs konusunda adete Rum tezlerini savunan bir açıklamaya imza attı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını 'fillerin tepişmesine' benzeten Soyer, Türkiye'nin konuya "çok fazla müdahil olduğunu" söyledi.

31 Mart Mahalli Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer, KKTC’de yayımlanan Haberci Gazetesi'ne Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soyer, Türkiye’nin yavru vatan halkının çıkarlarını koruma noktasındaki mücadelesini 'müdahale' olarak görerek “Daha fazla müdahale etmeyelim” dedi.

''Ada'yı Kıbrıslılara bırakmak lazım''

Soyer, tepki çeken sözlerinde şu ifadelere başvurdu;

"Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada’nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs’ın jeopolitik önemini bir kenara koyup, Ada'yı Kıbrıslılara bırakmak lazım"

''Onlar tepişiyor, olan Kıbrıslılara oluyor"

"Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından yanayım" diyen Soyer, "Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil… Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor" dedi.

"Siyasi seviye iftihar edilecek seviyede değil''

Soyer, sıkı takip ettiği Kıbrıs siyaseti ve siyasetçileri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

“Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım… Yüreğine… Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil.”