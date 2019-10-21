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Real Madrid'de 6 isim Galatasaray'a karşı yok

İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklandı.

6 isim kadroda yok
İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

Toni Kroos kadroda
Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Savunma: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy
Orta Saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco
Forvet: Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo

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