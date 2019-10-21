Türkiye'yi daha önce tehdit eden Lindsay Graham niyetini açık açık söyledi

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı'na sert bir şekilde karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye ABD anlaşması sonrası bu sefer de Amerika ve Kürt güçlerin Suriye’nin petrol sahalarını terör örgütü YPG'nin yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sürerken tehdit dolu açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şimdi bahar havası estiriyor.

"Tarihi çözüm için iyimserim"

Graham, “Kartlarımızı doğru oynadığımız takdirde Suriye’de tarihi çözümlere ulaşabileceğimiz konusunda daha fazla iyimserim” dedi.

Fox News’a açıklamalarda bulunan Graham, hafta sonunda Başkan Donald Trump’la görüştükten sonra Türkiye’nin ve Kürtler’in güvenliğinin garanti altına alındığı, IŞİD savaşçılarının zaptedildiği bir çözüme ulaşılması konusunda iyimserliğinin arttığını kaydetti.

Petrol sahalarını YPG'ye vermek istiyor

Graham, Trump’ın Amerikan hava gücünü IŞİD savaşçılarının ortaya çıkmalarını önlemek için kullanmaya hazırlandığını da vurguladı.

Cumhuriyetçi Senatör, Amerika ve Kürt güçlerin Suriye’nin petrol sahalarını Kürtler’in yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini belirtti.

Graham, Trump’ın Kürtler’in yaptıklarını takdir ettiğini de vurguladı ve Kürtler’le IŞİD’in yeniden ortaya çıkmayacağı konusunda Suriye’nin doğusunda işbirliği yapmaya devam etmeyi umduğunu da söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Inhofe de Trump’ın Amerika’nın hava gücünü bölgede kullanmasına gerek olduğunu anladığını kaydetti.

Inhofe yazıl açıklamasında, “Amerika IŞİD üzerindeki baskısını devam ettirmek için hava gücünü korumalı, rakiplerimiz Rusya ve İran’ın bu durumu kullanmalarını önlemeli ve alandaki ortaklarımızı korumalı” ifadelerini kullandı.