The Times kara propagandaya dört elle sarıldı iddialar soruşturulsun

Sosyal medyaya servis edilen fotoğrafların sahte çıkmasının anlaşılmasına rağmen, İngiliz The Times gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekâtı sırasında beyaz fosfor kullandığına yönelik iddialarının soruşturulması çağrısı yaptı.

Times'ın başyazısı "Hemen cevaplanması gereken soru" başlığını taşıyor.

Yazının başında, beyaz fosforun esasında yasaklanmış bir silah olmadığı, Cenevre Sözleşmesi'nin bu maddenin el bombalarında, hava mühimmatında ve topçu mermilerinde kullanmına izin verdiği belirtiliyor. İngiltere dahil birçok Batılı ülkenin ordusunun envanterinde de beyaz fosfor var.

İranlı doktorun açıklamalarına sarıldılar

Gazetenin Haseke'deki muhabiri Anthony Loyd'a konuşan 69 yaşındaki İranlı doktor Abbas Mansouran ise tedavi ettiği 15-20 arası yaralıda beyaz fosfor yanıkları tespit ettiğini, bu kişiler arasında savaşçıların yanı sıra siviller ve çocuklar da olduğunu öne sürüyor.

Uluslararası kimyasal silah uzmanlarının bölgede incelemede bulunduğunu iddia eden gazeteye adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, "Hiçbir şüphe yok. Beyaz fosfor kullanılmış" diyor.

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" demişti.

Akar, Pazar günü Kayseri'de yaptığı konuşmada da, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konrşmuştu.