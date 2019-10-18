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MSB'den kimyasal silah iddialarına fotoğrafla cevap

Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasını bir Mehmetçik'in asker selamı veren bir çocuğun başını okşadığı fotoğraf ile verdi. Bakanlık açıklaması şu şekilde: 

''Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.''

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