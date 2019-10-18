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Muğla'da paraşüt kazası 1 ölü 2 yaralı

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında akrobasi gösterisi yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden Rus pilotlar Pawel Trishin (35) ile Feder Chelyshev tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı pistten Rus uyruklu Sergei Soliar da yanındaki Julia Shato ile atlayış yaptı.

Akrobasi gösterisi yapmak için bulunduğu paraşütten atlayan Rus pilot Shato, gösteri kapsamında kendi paraşütünü açarak normal iniş gerçekleştirdi. Havada dengesini kaybeden Soliar'in kullandığı paraşütün, Trishin'in paraşütüyle çarpışması sonucu pilotlar bin 200 metre pisti yakınlarında dağlık alana düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, pilotlardan Trishin'in yaşamını yitirdiğini, Chelyshev ile Soliar'ın yaralandığını belirledi.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle Aydın Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopterle Fethiye Stadı'na getirilen yaralılar, buradan ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Soliar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Helikopterle getirilen Trishin'in cenazesi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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