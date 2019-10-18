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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a Çankaya ilçesindeki evine giderek baş sağlığı ve sabır diledi. 

Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı dileklerini de iletti. Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.

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