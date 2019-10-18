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BM: Suriye'nin kuzeydoğusunda durum birçok alanda sakin

Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan görüşmelerin ardından harekata 120 saat ara verilmesiyle ''bölgede birçok yerde durumun sakin olduğu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği'' yönünde iddialar olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, "120 saatlik ateşkesin ardından BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi durumun birçok alanda sakin olduğunu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği yönünde haberler geldiğini bildirdi" dedi.

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