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Köprüde silahla korku dolu anlar yaşatmıştı! Tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alkollü adam otomobilini yolun ortasına bırakarak elindeki silahla köprüden araçların geçişini engellemişti. Gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dün gece saatlerinde aracıyla gelen Bülent A., otomobilini yolun ortasına bırakarak, elindeki silahla araçların geçişini engellemişti. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü güvenlik gerekçesiyle çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı.

Terör örgütleri aleyhine slogan atan Bülent A. 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından intihardan vazgeçirildi. Bülent A.’nın “Trump ve terör örgütlerine kızdığım için köprüye çıktım” dediği öğrenilmişti. Gözaltına alınan şüpheli, “halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit” suçundan tutuklandı.

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