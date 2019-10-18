Mansur Yavaş talimat verdi! Öğrencileri sevindiren karar

ANKARA’da 20 Ekim’den itibaren 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı dönemi başlayacak. Uygulamadan 27 yaş ve altı öğrenciler yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, 20 Ekim Pazar gününden itibaren 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı dönemi başlayacak. İlk kez kullanılacak “Aylık Abonman İndirimli Kart” uygulamasından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemine kayıtlı olan 27 yaş ve altı öğrenciler yararlanabilecek.



Aylık abonman ANKARAKARTI’na bakiye yüklemede olduğu gibi aynı anda aylık 60 TL karşılığında 200 binişlik (biniş birim adedi 0,30 kuruş) abonman kontör hakkı yüklenecek. Mevcut indirimli öğrenci ANKARAKART’ı olanlar bu kartı aynı zamanda aylık abonman öğrenci kartı olarak da kullanılabilecek.



250 bin öğrenci faydalanacak

Sistem önceliği 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartına verecek. 200 binişlik kullanım hakkının bitmesi halinde mevcut indirimli öğrenci ANKARAKART ya da aylık abonman ANKARAKART devreye girecek. Yaklaşık 250 bin öğrencinin uygulamadan faydalanması bekleniyor