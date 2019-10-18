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Türkiye'de WhatsApp kullanan kişi sayısı bu bir rekor

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısını duyuca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Gemius, popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, ülkemizdeki kullanıcı sayısını açıkladı.

İlk olarak 2010 yılında yayınlanan ve ardından Facebook tarafından satın alınan, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca cihazda kullanılıyor. Peki bu popüler uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısını hiç merak ettiniz mi?

İnternet ölçüm ve araştırmalarını yapan Gemius, 2019 yılının Eylül ayı verilerine göre, ülkemizde en çok kullanılan uygulamaların listesini çıkardı.

Whatsapp'ın ülkemizdeki kullanıcı sayısı

Gemius tarafından sağlanan verilere göre; ülkemizde en çok kullanılan uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi WhatsApp oldu. Uygulamanın ülkemizdeki kullanıcı sayısı ise 43 milyon 464 bin aktif tekil kişi olarak açıklandı.WhatsApp uygulamasını aktif olarak kullananların, 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı sayısına oranı ise yüzde 87,1 olarak açıklandı.

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