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Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış! Donald Trump'ın hastalığını açıkladı

Sürekli Twitter'dan açıklama yapıp, fikir değiştiren, gaf üstüne gaf yapan ve en son Erdoğan'a gönderdiği hadsiz mektubuyla konuşulan Trump'a AK Partili eski vekillerden Hüseyin Çelik tepki gösterdi. Çelik Trump'ın hasta olduğunu söyledi ve hastalığını açıkladı.

Yeni partiler için ismi geçen AK Partili eski vekillerden Hüseyin Çelik, Donald Trump'ın hasta biri olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından bazen ilginç, çoğunlukla skandal çıkışlarda bulunan Donald Trump'a tepkiler dinmiyor.

AK Partili eski vekil Hüseyin Çelik, "Aslında Trump’ın bir devlet adamı veya herhangi biri ile ilgili övgüsünü de yergisini de ciddiye almamak lazım. Çünkü adam, “Borderline”denen kişilik bozukluğu olan birisi'' dedi. 

Trump teröristlere teşekkür etti

Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

YPG'ye teşekkür etti!

Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kürtlere ve Kürt liderlere teşekkür ediyorum. Ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu (anlaşma) muhteşem bir şey" diye konuştu.

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