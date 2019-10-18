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BDDK onayladı! Küçük işletmeler de yapılandırmadan yararlanabilecek

TÜRKİYE Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği(TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" denildi.

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