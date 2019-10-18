Türkiye-ABD anlaşmasıyla ilgili HDP'nin açıklaması olay oldu

120 saat içinde 30 kilometre çekilmesi için operasyona 120 saat ara verilmesine ilişkin yapılan anlaşmayla ilgili HDP'den yazılı açıklama geldi. Rasulayn'da savaş suçu işlendiği iftirasını atan HDP, ara verilen operasyon için "ateşkes" ifadesini kullandı.

Amerika ile Türkiye "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda anlaşmaya vardı. Kritik gelişmeye ilişkin HDP'nin ne diyeceği merak konusuydu.

Türkiye'nin çekilme şartıyla operasyona ara vermesini görmezden gelen HDP'nin yazılı açıklamasında "ateşkes" ifadesini kullanması tepki çekti.

Ambulans ve sivil araçlara ateş açılıyor iftirası

Kente girmek isteyen ambulansların ve sivil araçların TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından vurulduğu yalanına sarılan HDP'ye tepki yağdı.

Ara verilen operasyona "ateşkes" dediler

Pervin Buldan & Sezai Temelli: İnsani koridorun sağlanması için sorumlu tarafları acilen ateşkes kaidelerine uymak üzere gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. https://t.co/7kJw9kguzR — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 18, 2019

Dün Akşam Trump Yönetimi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan anlaşma neticesinde 120 saatlik ateşkes yapılması kararlaştırılmıştır. Çatışma alanlarından biri olan Serekaniye Kent merkezinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi için kente girmek isteyen ambulansların ve sivil araçların TSK-ÖSO tarafından vuruldukları bilgileri sahadan gelmektedir. Sosyal medyada da buna dair çeşitli görseller yayılmaktadır.

Serekaniye Hastanesinin geçen günlerde savaş uçakları tarafından hedef alınması sebebiyle bu kentteki yaralıların kent merkezinde tedavi olamayacakları açıktır.

İşlenen savaş suçlarına yenilerinin eklenmemesi için, Serekaniye kent merkezindeki yaralıların ve sivillerin tahliyesi için acilen insani yardım koridorunun güvence altına alınması gerekmektedir. ABD ve Türkiye hükümetlerinin ortak sorumluluğunda olan bu süreçte sivillerin ve ambulansların hedef alınmasını bir sabotaj ve provokasyon olarak kabul ediyoruz. İnsani koridorun sağlanması için sorumlu tarafları acilen ateşkes kaidelerine uymak üzere gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.