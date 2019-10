ABD ile Türkiye anlaştı şımarık YPG hemen yan çizdi

ABD ile Türkiye YPG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre çekilmesi için Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara veren anlaşmanın mürekkebi kurumadan terör örgütü YPG, oyun bozanlığa başladı.

Amerika ile Türkiye "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda anlaşmaya vardı. Batı dünyasından gelen tepkileri umursamayan Ankara, gösterdiği kararlılıkla istediğini almış oldu.

ABD'nin besleyip büyüttüğü canavar

Sırtını ABD'ye dayanan terör örgütü YPG ise yaşadığı bozguna rağmen dersini hiç almamış. Oysa ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, dün akşam gazetecilere "Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından ateşkesin daha iyi olacağını düşündük" diyordu.

ABD'nin araya girmesiyle daha büyük bir yıkımın eşiğinden dönen YPG'den anlaşmaya ilişkin ilk açıklamalar sinir bozucuydu.

YPG'den güvenli bölge "Tel Abyad ile Rasulayn arası" açıklaması

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Ronahi televizyonuna yaptığı konuşmada "Ateşkes çatışmaların sürdüğü iki bölge Gire Spi (Tel Abyad) ve Sere Kaniye (Rasulayn) içindir. Biz bu şekliyle kabul ediyoruz. Diğer bölgeler için henüz tartışma yoktur" dedi.

"Güvenli bölge Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar"

Oysa dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cuma namazı çıkışı yaptığı konuşma son derece netti. Erdoğan, "Güvenlik bölge 32 km derinliğe ve 444 km uzunluğa sahiptir. Irak sınırına kadar." dedi.

Trump ile görüştü

Peki teröristlerin umursamazlığı ve rahatlığı nereden geliyor? Cevabı aslında belli. Harekatın 7. gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Trump'ın YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü açıkladı.

Şahin, aynı zamanda Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor. Aynı Amerika, büyük yatırım yatırım yaptığı YPG'yi yok olmaktan kurtarmak için iki gün sonra Beştepe'de Türk heyeti ile masaya oturdu.

Görüşme boyunca YPG'liler telefon hattında kaldılar

ABD'li yetkilinin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4 saatten fazla süren görüşmeler boyunca Amerikan tarafı sürekli terör örgütü PKK/YPG mensuplarıyla temas halinde kaldı.

Burası Ortadoğu

Aslında yaşananlar sürpriz değil. Burası Ortadoğu. Rusya, ABD, İsrail, İran, İngiltere başta olmak üzere istihbarat servislerinin oyun alanı. Tarafların her gün pozisyon değiştirdiği bir coğrafya. Vekalet savaşlarının yaşandığı Suriye'de 120 saatlik sürede her an her şey olabilir. Mazlum Kobani yarın tam tersi bir açıklama yaparsa kimse şaşırmasın...