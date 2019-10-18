Erdoğan'dan Trump'a mektup tepkisi! Vakti gelince gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme bomba gibi düşen Trump'ın nezaketsiz mektubuyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan Bunu unutmadık, unutmamız mümkün değil.Vakti gelince gereken yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Barış Pınarı Harekatı ve ABD'yle yaşanan son gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın Ankara'da yapılan kritik toplantı öncesi basına sızan ve nezaketten uzan mektubuyla ilgili çok sert tepki gösterdi. Erdoğan vakti geldiğine gereken yapılacak dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Trump'ın mektubuna sert tepki

Başkan Trump'ın siyasi nezaketle bağdaşmayan mektubu medyada yer aldı. Bunu unutmadık, unutmamız mümkün değil. Karşılıklı sevgi saygımız da sürekli gündemde tutmamızın önüne geçiyor. Vakti gelince gereken yapılacak.

Barış Pınarı Harekatı anlık değildir

Barış Pınarı Harekatı'nın iki amacı vardır, sınırlarımızdan PKK/YPG'yi temizlemek ve güvenli bölgeye ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşünü sağlamak. 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz. Planın ilk şartı bölgenin terörden temizlenerek güvenli hale getirilmesiydi. Güvenli bölge projemizi G20 toplantısında teklif ettim. Hepsi olumlu buldu ama adım atmaya kimse yanaşmadı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bu konuyu yeniden gündeme getirdik. Ama istediğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Bunun üzerine 9 Ekim saat 16.00'da harekatı başlattı. Barış Pınarı Harekatı anlık değildir. Hazırlığı 3-4 yılı buldu. Gelişmeler anlık olmadı.

30 yerleşim yerini kontrol altına aldık

Harekattan önce Sayın Trump ile yaptığımız konuşmada harekata başlayacağımızı söyledim. Beyaz Saray açıklamasında ABD'nin askerlerini çekeceği ilan edildi. Herhangi bir engel kalmadı. Kısa sürede birkaç noktadan 30 km derinliğe ulaşınca ABD ve diğer ülkelerinin tavrı değişti. İlk 1-2 gün böyle bir başarı beklemedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Başarıya ulaşacağı anlaşılınca tepkiler yükseldi. Biz kararlılıkla devam ettik. Resulayn ve Tel Abyad'ın da olduğu 30 yerleşim yerini kontrol altına aldık.

DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı

Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşer Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik. Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kili ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 750'yi bulduk

4 askerimiz ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 750'yi bulduk. 20 sivil vatandaşımız şehit oldu, 181 vatandaşımız yaralandı. Türk medyasıyla yaptığım toplantıda söyledim yine söylüyorum, Türkiye NATO üyesidir ama terör örgütleri ne zaman üye oldu bilmiyorum. Türkiye en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısını ifade etti. 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak anayasa komitesinin dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.

Ellerindeki silahlar toplanacak, tahkimatlar imha edilecek

Bu harekatla DEAŞ'ın yeniden canlanacağı ve sivil katliam yapıldığı iddiası terör örgütünün yalanlarıdır. Bize harekatı durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bulunmuştum. Hemen bu gece terör örgütünün silah bırakıp güvenli bölgeden çıkmalarını istemiştik. 120 saatlik bir mutabakatı sağladı. 13 maddelik mutabakata göre ABD 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin güvenli bölge dışına çıkmasını sağlayacak. Dün akşamdan başlamak üzere Barış Pınarı'na 120 saat ara verdik. Ellerindeki silahlar toplanacak, tahkimatlar imha edilecek. Güvenli bölgeden çıkacaklar. TSK ise bölgeden çıkmayacak. Kontrol Türkiye'ye bırakıldıktan sonra Barış Pınarı Harekatı sona erecektir.