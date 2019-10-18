Özel harekatçılar dualarla Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı

Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı. Bazı polisler küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da uğurlamaya katılarak özel harekatçılarla vedalaştı. Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.