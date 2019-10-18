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DÜNYA

Donald Trump'tan anlaşma üzerine küstah açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sonrası ilk konuşmasında "Önce bırakacaksınız okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler, sonra da gidip ayıracaksınız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de sağlanan anlaşmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milyonlarca insanın hayatını kurtardığını söyleyerek pozitif gelişmenin mesajını vermişti.

Trump, Texas'taki mitinginde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı, anlaşma sonrası ilk miting konuşmasında Türkler ve Kürtlerin önce kavga etmesi sonra ayrılması gerektiğini söyledi.

Trump açıklamasında; "Yaptığım şey alışılagelmiş bir şey değildi. Bir süre kavga edeceklerini söylediler. Bazen biraz kavga etmelerine izin vermelisiniz. O zaman insanlar kavga etmenin ne kadar zor olduğunu anlarlar. Önce bırakacaksınız, okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga edecekler, sonra gidip ayıracaksınız." dedi.

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