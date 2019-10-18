Uçağına geç kalan yolcu havaalanını birbirine kattı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı’nda, uçağına geç kalan bir yolcu, uçağa gidiş için kullanılan turnikelerden atlayarak çalışanların bilgisayarlarına vurmaya ve yere atmaya başladı. Öfkeli yolcuyu gören polis, yolcunun yanına giderek sakin olmasını söyledi. Polis memuru, ikazlara kulak asmayan yolcuyu kaldırarak yere vurdu ve üzerine çıkarak hareketsiz kalmasını sağladı.

Kimliği açıklanmayan yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.