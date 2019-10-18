DÜNYA

Donald Trump'tan yaptırım açıklaması "Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak"

Donald Trump, ABD ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı. Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım, çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider." dedi.

"YAPTIRIMLARA SERT OLACAKTI"

Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de yorumda bulunan Trump, "Yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı diğerlerinin uzun süredir yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ben alışılmadık bir insanım. Birçok insandan bunun için tebrik aldım. Bu Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar ile ilgili değil, bizim milletimizle ilgili." ifadesini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde 5 günlük bir "ateşkes" sağlandığını anımsatan Trump, "Bu 5 gün içinde Kürtler ve diğerleri güvenli bölgenin dışına çıkabilirler. Bu güvenli bölgeyi Türkiye hep istiyordu." diye konuştu.

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