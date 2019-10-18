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Bedenleriyle ‘Barış Pınarı’ yazan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe bir destek de Manisalı ilkokul öğrencilerinden geldi. Bedenleriyle okul bahçesinde ‘Barış Pınarı’ yazıp asker selamı gönderen minik öğrenciler kendi kurdukları mehteran takımı eşliğinde seslendirdikleri marşlarla da Mehmetçiğe moral verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin, Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na, Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları koreografi ile destek verdi. Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı etkinlikte okulun bahçesinde toplanan öğrenciler, minik bedenleriyle ‘Barış Pınarı’ yazdı. Dev Türk Bayrağı açan, öğrenciler Mehmetçiğe asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi. Okulun öğrencileri tarafından oluşturulan mehteran takımı da söylediği marşlarıyla, binlerce kilometre uzaktaki Mehmetçiğe moral verdi. 500 öğrencinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin kuzeyi, Fırat’ın doğusundaki bölgeyi teröristlerden arındırmak, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlediği operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman ordumuza her türlü imkanı sağlıyor. Biz de Mehmet Suphi Egemen İlkokulu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sorumluluk bilinciyle kahraman ordumuza moral vermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Rabbim bölgede görev yapan ordumuzun ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

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