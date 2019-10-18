GÜNCEL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracını köprü ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi nedeniyle trafik çift taraflı durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor. 

Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekât polisi de sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Amerikan Başkanı Trump'tan skandal açıklama! Türkiye ile YPG'yi bir tuttu
Manchester United'dan Merih Demiral için 30 milyon euro
ABD Türkiye anlaşmasıyla ilgili Esad'ın danışmanından sürpriz açıklama
Prof. Dr. İbrahim Öztura: Vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması önemli bir bulgu
Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: PYD/YPG'ye ABD'nin dostu diyorlar
Erdoğan'dan Trump'ın twitter mesajına anlamlı yanıt!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu
Hande Fırat'ın canlı yayında zor anları...
45 yaşındaki Şevval Sam'ın mayolu cesur pozları sosyal medyaya damga vurdu
Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı
Şampiyon 7. bölüm fragmanı
18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi il il sorgulama
Kurşun 1. bölüm 2. fragmanı
Cuma mesajları resimli 2019 yeni cuma sözleri 2019