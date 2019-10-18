Serdal Adalı'dan Talisca bombası

Beşiktaş Kulübü'nün 20 Ekim Pazar günü yapacağı olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Serdal Adalı, vaatlerini açıkladı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, başkan seçildiği takdirde, devre arasında forvet bölgesine transfer yapacaklarını söyledi.

''Mutlaka forvet transferi yapacağız"

Mevcut Fikret Orman yönetiminin ikinci başkanı Serdal Adalı "Burak'ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Transferin son gününe kadar uğraştık. Konuşulan isimler vardı. Aboubakar, diğer iki santrfor... Biri hala sakat. Diğeri ikinci takımla idmana çıkıyor. Gelip gelmez oynayabilecek bir santrfora ihtiyacımız vardı. Taraftardan çok da baskı geldi. Ama yüzde yüz fayda getirmeyecek bir transferi yapmadık. Yoksa taraftarımızı mutlu etmek istemez miyiz? Daha önce yaptık bunları. 3-5 bin kişinin karşıladığı transferlerle taraftarımızı elbette mutlu etmek isterdik ama ekonomik şartlar izin vermiyor.. Transfer düşüncemiz var. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Eksik olan yerlerin araştırmasına şimdiden başladık. Ciddi bir scout ekibimiz var. Devre arasında mutlaka forvet transferi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Talisca'da gelir"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Serdal Adalı "Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Biz almak istedikten sonra alır geliriz" dedi.