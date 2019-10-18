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Maltepe'de bebek ve annenin ölümden döndüğü kaza kamerada

Maltepe’de içerisinde 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu otomobil, önce kaldırıma sonra çöp konteynerine çarparak şaha kalktı. Takla atıp yan yatan aracın içerisindeki bebek, anne ve anneanne şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Aracın içerisinden çıkarılan anneannenin feryat ederek bağırdığı görüldü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir araç sürücüsü, virajı dönmek için direksiyonu kırdı. Bu sırada karşıdan gelen aracın sürücüsü, dönen araca çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırma ardından çöp konteynerine feci şekilde çarpıp şaha kalktı. Takla atıp yolda yan yatan aracın içerisinde bulunan 1 yaşındaki bebek, anne ve anneanne, şans eseri kazayı yara almadan atlattılar. Çevredekiler, araç içerisinde kalan yolculara yardım ederek araçtan dışarı çıkardı. O sırada anneannenin feryat ederek sürücüye tepki gösterdiği görüldü. Öte yandan bebeğin araçtan çıkarıldığı esnada uyuyor olduğu öğrenildi.

Olaya tanık olan esnaf, “Bir araç caddeye doğru dönmek istedi. Karşı taraftan gelen bayan ise panik yaparak çöp konteyneri ve kaldırımdaki babaya çarpıp takla attı. İçinde bebek de bulunmaktaydı. Arabanın çarpma ve devrilme anını ben dükkanın içinden gördüm. Koştuk hemen çocuğu anneyi ve büyükanneyi çıkardık. Araçta 3 kişi vardı” dedi.

1 yaşındaki bebek, anne ve anneannenin ölümden döndüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü, dönen otomobile çarpmamak için manevra yaparak kaldırıma ardından çöp konteynerine çarpıyor. Şaha kalkan araç takla atıp yan yatıyor. Araçtakiler çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılıyor.

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