Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yle yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

Dolmabahçe'de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'a heyet gönderirseniz bunu iyi yere taşırız dedik" ifadelerini kullandı.

"120 saatlik süreç işliyor" diyen Erdoğan, "Terör örgütü güvenli bölgeyi terk edecek" diye konuştu.

"Heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu buna bakacağız." açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Dün de final görüşmelerini yaptık"

-Yaklaşık 9 günlük süreyi yaşadık bölgede. Öncesi var. Telefon diplomasisi ile devam eden süreç oldu. Trump ile Putin ile yaptığımız görüşmeler, çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik.

Sayın Trump ile yaptığım görüşmede bir heyetlerarası görüşme ile daha iyi yere taşıyabiliriz dedik.

Pence'in başkanlığında bir gün öncesi ve sonrası heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim belirlediğim heyetlele ön görüşme yaptılar. Dün de final görüşmelerini yaptık. Önce Sayın Pence ile ben görüştüm. Heyetler arası görüşme neticesinde de belirlediğimiz 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladı. 120 saatlik süreç işliyor.

Uzunluk itibariyle 444 kilometrelik bir uzunluk var. 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık.

"Sürekli irtibat halinde olacağız"

Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma kararı aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız. 120 saati başarıyla bitirebilirsek... Salı günü de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Putin ile yapacağım görüşmeyi de bu sürecin bir unsuru olarak görüyorum.

Milli Savunma Bakanımla da görüştüm bunların (çekilme) başladığını söylediler. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek.



Milli SAvunma Bakanımdan aldığım haberle çatışma söz konusu değil. Dezenformasyonlara kulak asmayalım."