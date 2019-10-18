Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e Milli Takım yanıtı

Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, Türkiye yerine Almanya Milli Takımı'nı neden seçtiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Suat Serdar, Almanya Milli Takımı'nı neden seçtiğini açıklarken Şenol Güneş'e de cevap verdi.

''Türkiye, beni aramak için çok geç kaldı''

"Türkiye Futbol Federasyonu ile sadece bir kez iletişim kurduk. Kimseyi üzmek ya da kimseye yüklenmek istemem. Ancak ben U16'dan beri Almanya için oynuyorum. c' dedi.

''Türkiye, beni aramak için çok geç kaldı''

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Serdar, ''Türkiye, beni aramak için çok geç kaldı.'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş davet etmişti gelmemişti

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.

''O yüzden belki de bizi kenara koydu''

Almanya'yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez" şeklinde konuşmuştu.