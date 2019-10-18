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HDP’li vekilden polislere hakaret! Şu çirkefliğe bir bakın

İhlas Haber Ajansı

HDP Diyarbakır il binası önünde yine gerginlik yaşandı. Polis HDP binasının önüne çekilen arabanın çekilmesini isteyince HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, güvenlik güçlerine hakaret etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 46’ncı gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde HDP il binasına gelen aileler, her gün oturdukları il binası önüne otobüs çekildiğini gördü.

Güvenlik güçleri partililere kamuya açık alanın işgal edildiğini ve otobüsü kaldırmaları gerektiğini bildirdi. Görüşme sırasında HDP’li il yöneticileri genel merkez talimatıyla otobüsü oraya getirdiklerini ve kaldırmayacaklarını kaydetti.

Hakaret edip binaya girdi

Polis ekipleri, otobüsün kaldırılması yönünde çalışma yaparken, il binasına giren HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, oturma eylemi yapan ailelere ve polislere hakaret ederek parti binasına girdi.

Kısa süreli gerginlik çıktı

Aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginliğin ardından Saliha Aydeniz ve partililer içeri girerken, polis, otobüsün kaldırılması için çalışmalarına devam etti. Otobüsün kaldırılması sırasında aileler, HDP il binasının başka bir tarafında oturma eylemlerine devam etti.

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