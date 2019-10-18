HABER /  GÜNCEL

Köydeki sünnet düğünündeki dansöz skandalında yeni gelişme!

Sosyal medyada ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin görüntülerle ilgili soruşturma tamamlanarak 6 kişi hakkında dava açıldı.

Sosyal medyada görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikat tamamlandı.

'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçundan yargılanacak

Aralarında üç dansöz, sünnet çocuğunun annesi, babası ve amcasının da olduğu 6 kişi hakkında dava açıldı. İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede anne ve babanın "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, dansözler ise 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve hayasızca hareket' suçundan cezalandırılması istendi.

Zanlılar olayın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınmış ve ifadeleri alındıktan sonra 'adli kontrol' tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi Mardin'de gerçek oldu
9 günde tüm planlar bozuldu Kürt koridoru çöpe gitti! Son haritaya bakın!
Christoph Daum'dan küstah Almanlara tokat gibi yanıt
Fatih Altaylı'nın Türkiye ABD anlaşması sonrası kafasına takılan soru Trump neden...
İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ soruşturması! 41 polis hakkında gözaltı kararı
ABD heyeti-Erdoğan görüşmesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de elektronik sigaradan 31 kişi öldü
Rusya’dan anlaşmayla ilgili yeni açıklama: ABD sözünde durmayabilir
Karakuzu: Organik kozmetik ürünler cilde zararı en aza indiriyor
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
Ege’de panik yaratan deprem kaç şiddetinde oldu?
Mustafa Ceceli eşleri kaç kere evlendi ilk eşi Sinem kimdir?
Yorumlar