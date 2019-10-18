KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ölüm tehditleri yağıyor! Polis devreye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı "Barış Pınarı desekte akan kandır" açıklaması nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı da, Akıncı'ya yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içeren mesaj gönderenlerin isim listesini Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

Akıncı, "Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecek" diyerek meydan okudu.

Ölüm tehditleri

Konuyla ilgili açıklama yapan Akıncı, "Birkaç gün önce yaptığım açıklamalarla belirttiğim görüş ve düşüncelerim karşısında fikir yerine küfretmeyi seçen ve bunu ölüm tehditlerine kadar vardıranlar olmuştur" ifadesini kullandı.

Olayla ilgili kişilerin saptandığını ifade eden Akıncı, "Bu kişiler saptanarak Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bundan sonrası hukuki süreç çerçevesinde ilerleyecektir" dedi.

"Hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz"

Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir. Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız ise asla düşünülmemelidir. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışmasını gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da yazı ve söylemlerimizde, hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim.