Diagne'den olay sözler: Galatasaray'da herkes kendine oynar

Galatasaray'dan Brugge'e kiralanan Diagne, Falcao'nun işinin çok zor olacağını ifade ederken eski takım arkadaşlarını suçladı ve "Herkes kendine oynar" dedi.

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Senegalli golcü, transfer süreciyle ilgili Belçika basınına konuştu.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Diagne, Anderlecht'in kendisiyle görüşmediğini iddia etti.

''Anderlecht beni asla aramadı''

Konuyla ilgili açıklama yapan golcü futbolcu, ''Anderlecht beni asla aramadı. Transferi aracılarla bitirmeye çalıştılar. Onlar Galatasaray'la görüştüler, benimle ya da menajerimle değil. Club Brugge ise direkt menajerimle temasa geçti'' dedi.

Anderlecht iddiaları yalanladı

Anderlecht Sportif Direktörü Michael Verschueren ise Mbaye Diagne'nin bu sözlerini şiddetle reddetti. Michael Verschueren'in Mbaye Diagne'nin menajeriyle yaptığı görüşmelerin Whatsapp kayıtlarını Het Nieuwsblad gazetesi editörüne gösterdiği belirtildi. Michael Verschueren, transfer için Diagne ile anlaşmaya vardıklarını ancak oyuncunun vazgeçtiğini savundu.

''Galatasaray'da herkes kendine oynar''

Galatasaraylıların Falcao için yanıp tutuştuğunu ifade eden Diagne, ''Falcao için yanıp tutuştular. Galatasaray'da herkes kendine oynar. Falcao'nun işi çok zor olacak. Taraftar en iyi olduğunu düşünüyor. Galatasaray'da son ana kadar savaştım.'' şeklinde konuştu.

50 dakikada 3 gol attı

Galatasaray'dan 3.35 milyon euro karşılığında Club Brugge'a bir yıllığına kiralanan Mbaye Diagne, Belçika Jüpiler Lig'de şu ana kadar 50 dakika görev yaptı ve 3 gol attı. Club Brugge 13 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor.