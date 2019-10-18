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Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamıyla karşılama

Fransa ve Arnavutluk maçlarında gol sevincini asker selamı vererek kutladığı için İtalyanların tepkisini çeken Merih Demiral, "Tesislere girdiğimde Cristiano Ronaldo beni asker selamı vererek karşıladı" dedi.

Hafta içinde Türkiye ile Fransa arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren milli maçta asker selamı verince Juventus’ta ceza alması gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun kendisine asker selamı vererek destek olduğunu açıkladı.

''Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı''
Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral’ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Cumhuriyet’in aktardığı habere göre, Merih Demiral, “Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.



Juventus teknik direktörü Sarri de Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "(Gülerek) Arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve antrenmanlardaki performansı gayet normal.Merih iyi durumda, salı gününe kadar oynadı! Bu kolay değil. Geriye kalan her şey, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA'nın sorunu. UEFA'dan bir karar çıkarsa o zaman yorum yaparım"

UEFA soruşturma başlatmıştı
Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk oyuncuların Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekata destek mesajı için asker selamı vermesi UEFA tarafından soruşturma açılmasına yol açmıştı.

Ronaldo, Real Madrid’de oynadığı dönemde Sevilla karşısında attığı golden sonra asker selamı vermişti. O dönem FIFA Başkanı Blatter, Messi için “Çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor”, Ronaldo için ise “Kuaföre daha çok para harcıyor. Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor talimatlar veriyor. Neredeyse bir askeri taklit ediyor” demişti. Ronaldo, Blatter’e tepki için asker selamı vermişti.

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