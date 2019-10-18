Nuri Pakdil 86 yaşında Hakk'a yürüdü Erdoğan'dan duygu dolu paylaşım

Usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakdil ile ilgili duygu dolu paylaşım yaptı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden ünlü yazar Nuri Pakdil Ankara Şehir hastanesinde 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Geçen 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Pakdil, burada yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Fakat önceki gün rahatsızlanan Pakdil, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Pakdil, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta yazarın vefatı üzerine sosyal medya Twitter hesabında başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın #NuriPakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/gp6WkbxAL8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2019

İbrahim Kalın duyurdu

Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak duyurdu.

İşte Kalın'ın o paylaşımı;

Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir güzel insan daha göçtü...

Mekanı cennet olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019

İmamoğlu'ndan Pakdil mesajı

İsatnbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yazar Nuri Pakdil'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu şunları söyledi;

Yazar ve şair Nuri Pakdil’e Allah’tan rahmet; sevenleri, yakınları ve okurlarına başsağlığı dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 18, 2019

Yazar Nuri Pakdil