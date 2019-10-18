Nuri Pakdil 86 yaşında Hakk'a yürüdü Erdoğan'dan duygu dolu paylaşım

Usta yazar Nuri Pakdil Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakdil ile ilgili duygu dolu paylaşım yaptı.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden ünlü yazar Nuri Pakdil Ankara Şehir hastanesinde 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçen 7 Haziran'da Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Pakdil, burada yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Fakat önceki gün rahatsızlanan Pakdil, tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Pakdil, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, usta yazarın vefatı üzerine sosyal medya Twitter hesabında başsağlığı mesajı paylaştı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın #NuriPakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2019
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/gp6WkbxAL8
İbrahim Kalın duyurdu
Haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak duyurdu.
İşte Kalın'ın o paylaşımı;
Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 18, 2019
Bir güzel insan daha göçtü...
Mekanı cennet olsun.
İmamoğlu'ndan Pakdil mesajı
İsatnbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yazar Nuri Pakdil'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
İmamoğlu şunları söyledi;
Yazar ve şair Nuri Pakdil’e Allah’tan rahmet; sevenleri, yakınları ve okurlarına başsağlığı dilerim.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 18, 2019
Nuri Pakdil kimdir?
1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.
1969 yılında "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.
28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.