SON DAKİKA
Erdoğan Trump'ın hadsiz mektubuyla ilgili ilk kez konuştu! Bunu unutmadık vakti gelince gereken yapılacak Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına dedesi vasi olarak atandı

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için bugün verilen kararda Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi dede Ahmet Bulut’u vasi olarak atadı.

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski kocası Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Avukat Enver Kılıç vasi olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut torunu için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesine başvurarak vasi tayini istedi. Bugün görülen mahkemede 10 yaşındaki F.B.V, dede Ahmet Bulut'a vasi olarak verildi.

"Kayyum olarak kızımız dedesine vasi olarak verildi"
Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören 10 yaşındaki F.B.V, için okula gelen ünlü sanatçı Haluk Levent burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir haber aldık. Kayyum olarak kızımız dedesine vasi olarak verildi. Avukatlarda bugün mahkemedeydi bizlerde sevgili Emine Bulut'un avukatlığını yapmaya devam edeceğiz. Bizim avukatlarımız devam edecek" dedi.



"Okula geleceğim diye söz vermiştim"
Levent, "Bilge'ye telefonla konuşurken sözüm vardı okula geleceğim diye. Bu sözü tutmak istedim çok mutluyum onu göreceğim için. Geçtiğimiz günlerde biz sarılmıştık Ankara'da fakat yayınlamamıştık. Ben kızımızın annesinin başına gelen o talihsiz olaydan sonra kızımızın o göz yaşlarını haykırışlarını bütün ülke olarak gördük tanık olduk. Ben ülkemin, milletimin, halkımın hepsinin o kızın güler yüzünü görmesini istemiştim ve onunlar görüntülü telefon görüşmesi yapmıştım. Sohbet etmiştim. O da beni sevdiğini söylemişti. O zaman dedim ben sana söz veriyorum okuluna geleceğim demiştim. O da 'çok sevinirim' demişti. Ben de bu sözümü yerine getirmek istedim, amacım bu. Ona şarkılar söyleyeceğim, gitarımı getirdim. Birlikte vakit geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Haluk Levent basına kapalı olarak okulda F.B.V. ve öğrenciler için etkinlik düzenledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diagne'den olay sözler: Galatasaray'da herkes kendine oynar
Usta yazar Nuri Pakdil 86 yaşında hayatını kaybetti İbrahim Kalın haberi duyurdu
Erdoğan'dan Trump'a mektup tepkisi! Vakti gelince gereken yapılacak
Abdullah Ağar'dan anlaşma sonrası çarpıcı açıklama: YPG'nin o iddiası hayal oldu
CHP'li Tanal'dan Trump hakkında suç duyurusu! Kullandığı ifadeler çok konuşulacak
Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e Milli Takım yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Ataşehir'de sokaklara verilen darbeci komutanların adını sildi
ABD ile Türkiye anlaştı şımarık YPG hemen yan çizdi
Nuri Pakdil kaç yaşında öldü hastalığı neydi İbrahim Kalın duyurdu
Nuri Pakdil kimdir kaç yaşında ölüm sebebi ne kanser mi?
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe teklifi TBMM'ye sunuldu
KYK burs başvurusu nasıl yapılır TC ile KYK başvuru ekranı
Yorumlar