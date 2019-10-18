İBB Ataşehir'de sokaklara verilen darbeci komutanların adını sildi

Ataşehir Belediyesi’nin ilçedeki 12 Eylül 1980 darbesinin komutanlarının adını ve soyadını değiştirmek için aldığı karar İBB Meclisi’nde oybirliği ile onaylandı. Ataşehir’deki Celasun, Ulusu, Evren, Kenanpaşa, Tümer adını taşıyan cadde ve sokakların ismi değiştirildi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nin yol ismi değişikliklerine ilişkin aldığı 11 Ocak 2019 tarihli kararı, gereğinin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. İlçe belediye meclisinin kararı, 17 Ekim tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alındı.

Ataşehir Belediyesi'nin yol ismi değişikliğine ilişkin talebi Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporunda uygun görüldü. Değişiklik talebi İBB Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Oybirliği ile alınan karara göre 12 Eylül döneminin darbeci komutanlarının adını ve soyadını taşıyan sokak ve cadde isimleri değiştirildi.

O sokak isimleri

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bulunan Celasun Caddesi'nin adı “Yurtsever Caddesi” oldu. Ulusu Caddesi'nin ismi “19 Mayıs Caddesi” şeklinde değiştirildi. Barbaros Mahallesi'ndeki Evren Caddesi'ne “Millet Caddesi”, Tümer Sokağı'na “Tabya Sokağı” adı verildi. Fetih Mahallesi'ndeki Kenanpaşa Sokağı'nın adı “Sancak Sokağı” olarak değiştirildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kenan Caddesi'nin adı ise “23 Nisan Caddesi” oldu. Harita Komisyonu Başkanvekili Kübranur Uslu, genel olarak Coğrafi Bilgi Sistemi'nde sorun oluşturacağı için sokak ve cadde ismi değişikliklerine onay vermediklerini ancak İstanbul'un bazı sokak ve caddelerinde hala yaşayan 12 Eylül'ün acı hatıralarını silmek için Ataşehir Belediyesi'nden gelen bu talebi uygun bularak oybirliği ile kabul ettiklerini söyledi.