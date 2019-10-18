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İddialar sonrası BM'den kimyasal silah açıklaması!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda "kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada terör örgütüne yakın hesaplar, sahte fotoğraflarla Barış Pınarı Harekatı aleyhine "kimyasal silah, fosfor bombası" gibi yasaklı mühimmat kullanıldığı yönünde manipülasyon yapmaya çalıştı.

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejiminin kendi halkına karşı yaptığı kimyasal silahlı saldırıları konusunda raporlama yapan OHCHR'nin sözcüsü Shamdasani, terör örgütü YPG/PKK'nın kara propagandasına ilişkin AA muhabirine konuştu.

'Bu yönde ulaşan bir bilgi yok'

Shamdasani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik, "Bize (OHCHR) bu yönde ulaşan bir bilgi yok." dedi.

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya da değinen Shamdasani, bölgedeki sorunun barış ve diyalog yoluyla çözülmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DSÖ de yalanladı

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, El Cezire televizyonu muhabiri Barbara Bibbo'nun, "Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönündeki ısrarlı soruları üzerine, DSÖ'nün de bu yönde bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.d

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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