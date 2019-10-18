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Franck Ribery'den FIFA'ya tepki: Bu adam da kim?

Fiorentina'nın Fransız yıldızı Franck Ribery, FIFA 20'deki halini paylaşarak oyunun yapımcısı EA Sports'a sitemde bulundu.

Futbolcuların birçoğu oyun dünyasına oldukça ilgili. Ancak Franck Ribery, FIFA 20'deki halinden çok memnun değil. Dünyanın en popüler video oyunlarından olan FIFA'nın son serisi FIFA 20, Eylül ayının son haftasında piyasaya çıktı. 

Fiorentina'nın yeni yıldızı Franck Ribery ise oyunun yapımcısı EA Sports'a Twitter üzerinden sitemde bulundu. Oyundaki kendi halini Twitter'da paylaşan Ribery, kendisine benzemediğini vurguladı ve gülme emojisiyle, ''Çocuklarımla kısa süre önce FIFA 20 oynadım. Bu adam da kim?'' yorumunu yaptı ve EA Sports'u gönderiye etiketledi.

Ribery'nin paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Franck Ribery,  geçen sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmış ve yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza atmıştı.

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